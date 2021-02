Suning lascia? Cinque colossi provano a prendersi l'Inter

Continua a tenere banco in casa Inter la possibile cessione delle quote da parte dell'azionista di maggioranza, Suning. La famiglia Zhang, come ormai noto, è da tempo alla ricerca di finanziatori in grado di supportare il progetto nerazzurro o addirittura di prelevare tutto il pacchetto azionario.

Secondo quanto riportato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa con il fondo inglese, BC Partners, va avanti da molto tempo, e proprio per questo Suning avrebbe aperto le porte anche ad altri ricchissimi fondi, che negli ultimi tempi hanno mostrato interesse ad entrare nell'universo nerazzurro.

In particolare, oltre a BC Partners, ci sarebbero altri cinque fondi in prima linea nelle trattative: gli americani Arctos, Ares e Bain Capital; gli svedesi di EQT, e infine l'imponente Mubadala, quest'ultimo proveniente dagli Emirati Arabi.