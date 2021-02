Suning-Inter, permanenza ancora possibile: c’è il piano per restare

Continua a tenere banco in casa nerazzurra la delicata situazione societaria. Il Gruppo Suning sta vivendo un periodo di crisi causato dalla pandemia e dalle restrizioni del governo cinese e sarebbe da qualche tempo alla ricerca di acquirenti o investitori per l’Inter.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore, l’intenzione degli Zhang sarebbe quella di restare all’Inter e avrebbe un piano per riuscirci. Il colosso cinese starebbe discutendo con diversi gruppi finanziari, grandi fondi d’investimento, per ottenere un finanziamento che gli permetta di pagare tutte le scadenze entro la fine dell’anno e restando comunque azionista di controllo del club.

Se questa strada non dovesse concretizzarsi, resta aperta la via della cessione della maggioranza delle quote del club. In questa settimana è attesa una risposta della famiglia Zhang all’offerta da 800 milioni di euro del fondo privato BcPartners.