Suning, Eder smentisce: "Non ho mai rilasciato nessuna intervista"

Nella giornata di ieri è circolata un'intervista di Eder pubblicata da Oriental Sport Daily, l'attaccante brasiliano, secondo la testata, avrebbe detto: "Suning non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club" (Clicca qui per leggere l'articolo completo).

Lo stesso Eder, tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, ha spiegato che: "Non ho mai rilasciato nessuna intervista a nessun sito o giornale, é stata riportata da qualcuno una chat privata (wechat) nella quale sono presenti squadra e dirigenti. Parlerò solamente più avanti quando tutto sarà sistemato. Grazie".