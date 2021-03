Suning e i progetti per il 2021, parla Zhang: "Seguiremo il nostro percorso"

Zhang Jindong, al China Securities Journal, ha parlato dei piani del 2021 dell'azienda Suning: "Quest'anno mi concentrerò sulla rivitalizzazione rurale, l'economia circolare, la condivisione dei dati, la finanza inclusiva e la logistica verde. La vendita al dettaglio è una maratona senza fine. È nello stile coerente di Suning essere costante e graduale. Suning seguirà fermamente il proprio percorso, coltiverà la resistenza competitiva e rafforzerà la resilienza allo sviluppo".

"Con la continua accelerazione dell'aggiornamento dei consumi dell'intera società, Suning aumenterà l'ottimizzazione dell'offerta di consumo di beni e servizi, il miglioramento della convenienza del consumo nelle comunità urbane e rurali e il miglioramento dell'ambiente di consumo. Ci concentreremo ulteriormente sullo sviluppo delle capacità basiche in quattro aspetti: catena di fornitura delle materie prime, operazioni degli utenti, costruzione di servizi e capacità tecniche, creazione di un meccanismo innovativo per la vendita al dettaglio intelligente. Oltre ad accelerare l'apertura e il potenziamento, ottimizzare la struttura dei negozi offline e promuovere l'integrazione di catene di approvvigionamento dei consumatori su larga scala in rapido movimento e promuovere l'adeguamento strutturale della rete logistica".