Suning "azzera" Icardi da tutto, adesso parlerà il mercato

Icardi e l'Inter sembrano sempre più lontani. L'ultima di campionato in programma domenica sera contro l'Empoli a San Siro li costringe a quella che forse sarà l'ultima serata insieme, poi il mercato farà il suo corso. Non solo l'Inter, anche Suning sembra prendere le distanze dall'ex capitano. Calciomercato.com riporta la notizia che il sito ufficiale di Suning, nella sezione dedicata alla società nerazzurra, "non campeggia più il volto dell'ex capitano nelle vesti di testimonial, bensì quello del difensore Danilo D'Ambrosio. Icardi è stato cancellato anche dalla locandina di presentazione della partita estiva contro la Juventus di International Champions Cup e da quella che informava su una nuova partnership commerciale in Cina del gruppo Suning. "

Secondo una interpretazione benevola, D'Ambrosio sarebbe stato inserito al posto dell'argentino a simboleggiare l'italianità del messaggio pubblicitario destinato soprattutto al mercato orientale. Ciò nonostante anche questi piccoli particolari sono sintomatici dello stato di grande difficoltà che regna ormai tra le parti.