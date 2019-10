Suarez ribalta il match, l'Inter cade a Barcellona 2-1. Non basta Lautaro

Una bella Inter, soprattutto nel primo tempo, non riesce a tornare a casa con un risultato positivo. Avanti 1-0, la squadra di Conte viene rimontata dal Barcellona che vince 2-1.

Un ottimo primo tempo dei nerazzurri, chiuso in vantaggio grazie alla rete di Lautaro dopo due minuti. Inter che sfiora più volte il raddoppio, con Ter Stegen strepitoso su Lautaro.

Nella ripresa, i nerazzurri difendono il vantaggio e solo una grande giocata di Suarez rimette in parità il match al 58°. Barcellona che preme, con l'ingresso di Vidal che cambia la partita. L'Inter non rischia quasi nulla, ma all'85° Messi e Suarez confezionano la rete della vittoria. Sconfitta immeritata per l'Inter di Conte, una prestazione più che buona contro una delle migliori squadre d'Europa.