Su Spinazzola gli occhi di una big d'Europa! Gli aggiornamenti

“Il Real Madrid irrompe in casa Roma e tenta di portare in Spagna Leonardo Spinazzola“. Lo riporta AS, che racconta di un incontro nel sud della Francia con un emissario della Roma, Davide Lippi, nomi accostati al club della capitale spagnola.

Nel meeting si è parlato dell’esterno, che sta impressionando con la Nazionale dopo una grande stagione nella capitale, e di Borja Mayoral, per cui la Roma ha un’opzione di riscatto fissata a 20 milioni.

Si è dunque parlato di un possibile scambio tra l’attaccante spagnolo e l’esterno ex Juventus ed Atalanta. Ma gli ultimi aggiornamenti parlano di un affare non in fase avanzata.