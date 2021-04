Stringara: “Inter vicina allo scudetto ma in Europa serve coraggio”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, l'ex calciatore Paolo Stringara ha parlato dell'Inter, mostrandosi critico nei confronti del gioco dei nerazzurri.

Ecco le sue parole: “L'Inter è vicina allo scudetto ma per il futuro non so cosa aspettarmi. A vederla non è che ti diverta. E' stato un patema col Verona. Da tifoso se mi avessero annullato il gol tolto al Verona sarei arrabbiato. Prendiamoci questa vittoria ma non mi piace quel modo di giocare a calcio. Però se vinci e riporti a casa lo Scudetto tutti a fare gli applausi. Così però fai fatica e ti rimane l'amaro in bocca per non aver visto un bel calcio”.

Stringara poi ha sottolineato che in Europa serve ben altro per fare bene. Le sue dichiarazioni: “Per vincere in Europa servono altre cose, serve più coraggio. Io mi diverto a vedere squadre come il Dortmund che lanciano giovani di talento. In Italia però siamo ancora troppo ancorati ai risultati”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.