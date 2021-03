Storica Inter Women: batte il Milan ed ora sogna la finale

Storico risultato per l'Inter Women che, al Breda, batte per la prima volta il Milan e vede avvicinarsi la finale di Coppa Italia. Le ragazze di mister Sorbi superano le cugine grazie ad un 2-1 con le reti di Marinelli e Moller. Ora le nerazzurre saranno chiamate a difendere il risultato al ritorno per poter accedere alla finale della competizione.

Il match si decide nel primo questo d'ora della prima frazione. Prima un calcio di rigore per l'Inter, calciato da Rincon, parato dall'estremo difensore delle rossonere. Sulla ribattuta è rapida Marinelli ad avventarsi e depositare la palla in rete. Pochi minuti dopo, al 12', Moller viene lanciata sulla sinistra, entra in area e calcia di potenza sotto la traversa. Raddoppio delle nerazzurre, che poi soffrono.

Le rossonere si spingono in avanti e dopo pochi giri di lancette trovano la rete che accorcia le distanze con Giacinti che con un pallonetto scavalca Gilardi. La ripresa non porta ulteriori gol se non un palo per parte: al 70' per le rossonere con Grimshaw e al 77' per le nerazzurre. Il Milan spreca molto nella seconda frazione, mentre le ragazze nerazzurre resistono e portano a causa un risultano vitale per la Coppa Italia e per la storia del Derby.