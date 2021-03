Stipendi Inter, domani una giornata cruciale per saldare

Il quotidiano Il Giorno, quest'oggi, ha parlato della situazione societaria legata all'Inter, soprattutto per ciò che concerne il pagamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio.

Ecco quanto riportato: "Entro domani, secondo quanto trapelato da fonti interne alla società, dovrebbero arrivare gli stipendi di gennaio e febbraio. Parallelamente si attendono eventuali novità riguardo alle trattative con le realtà interessate a rilevare l'Inter".

Ottime notizie, dunque, in vista degli impegni presi nel mese di marzo, per non avere problematiche in futuro. In attesa di avere delle buone nuove anche sul fronte cessione quote societarie.