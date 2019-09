Steven Zhang: “un anno per capire il FFP”, il calcio guardi a USA e Cina

Steven Zhang è stato ospite nel pomeriggio di oggi all’Università Bocconi per una tavola rotonda sul Fair Play Finanziario. Altri relatori erano Andrea Agnelli, il patron del Marsiglia Eyraud ed il manager Uefa Traverso. Il Presidente nerazzurro ha sottolineato lo sforzo che ha dovuto compiere per entrare nel meccanismo del FFP, lui che proveniva da esperienze manageriali di natura completamente diversa.

Come riportato da Calciomercato.com, Zhang ha evidenziato che l’Inter per anni è stata bloccata da questa norma, che ha impedito di sviluppare il marketing, le questioni commerciali o anche quelle più prettamente sportive, confessando di aver impiegato un anno per capirlo a fondo.

"Prima di comprare l'Inter eravamo una retail company, non avevo mai visto una partita di calcio. In questi anni abbiamo raddoppiato i dipendenti coinvolti nel marketing. Ci sono tanti miglioramenti che si possono fare intorno al FFP, specie per i passaggi di proprietà. Il Fair Play Finanzario 2.0 dev'essere più flessibile. In precedenza c'erano tante famiglie che investivano direttamente: oggi non è più possibile".

Per quanto riguarda i ricavi, dai diritti televisivi, Zhang ha insistito sulla necessità che Uefa ed Eca lavorino per favorire la visibilità del calcio italiano all'estero, soprattutto in USA ed in Cina trovando una soluzione al problema degli orari. "Molti preferiscono guardare la sintesi di una partita attraverso applicazioni sul cellulare piuttosto che svegliarsi a quell’ora. Dobbiamo intercettare quel traffico, come anche quello dei giovani che sono spesso incollati ai social media anche durante l’evento sportivo. Bisogna tenere sotto controllo i social media, che sono una fetta importante mentre il broadcast è solo una piccola parte dei ricavi”.