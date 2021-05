'Steven Zhang rischia di perdere Antonio Conte: ecco perché'

Dopo i cinque gol all'Udinese e la festa Scudetto per l'Inter è arrivato il momento di affrontare il futuro. E soprattutto quello di Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tanto atteso incontro fra il presidente e il tecnico si dovrebbe tenere nelle prossime ore (salvo slittamenti dell'ultimo minuto). Ieri, Steven Zhang, ha espresso parole di elogio per l'allenatore leccese: "Ci ha spinto a un livello altissimo, abbiamo raggiunto l'obiettivo soprattutto grazie a lui".

A grandi passi però si avvicina il momento della verità. Le richieste del mister sono chiare: non cedere i big e rinforzare la squadra in vista della prossima Champions League. I più esperti osservatori hanno infatti notato nelle parole del vice, Cristian Stellini, il pensiero diretto di Conte: "Bisogna fare un passo indietro e ripartire da due anni fa, quando Antonio Conte ha iniziato questo progetto. Un progetto triennale, che ora dovrebbe proseguire, dovrebbe continuare. Questa però è una risposta che deve dare la società. Da parte nostra c'è l'entusiasmo di andare avanti. Ma quando hai a che fare con un allenatore top, anche i progetti devono essere top, di alto livello. Le cessioni dei big? Deve essere la società a dirlo, a spiegarlo. Sono scelte che fa il club". Stellini ha poi aggiunto che "siamo super ottimisti, perché abbiamo creato quello che volevamo: una squadra che primeggia in Italia e che può primeggiare anche in Europa. Ma una società importante come l'Inter ha bisogno di linfa per continuare a cresce".

La Stampa in edicola oggi, lunedì 24 maggio, non usa giri di parole. Al termine dell'articolo a pagina 32 infatti scrive: "Steven Zhang rischia di perdere Antonio Conte se non darà garanzie di poter alzare l'asticella". A questo si aggiungono anche le indiscrezioni riportate - sempre oggi - da La Gazzetta dello Sport: "Allo stesso tempo però per la proprietà garantire una campagna acquisti di livello alto è impresa ai limiti dell'impossibile in questo momento storico". Quindi? Secondo il quotidiano sportivo "sarà Zhang a dover trovare gli argomenti giusti per arrivare a una sintesi". Per il quotidiano sportivo "Conte non ha voglia di scendere dal treno Inter. Ma allo stesso tempo vorrebbe evitare il rischio di dover trascorrere un'estate in attesa delle cessioni".