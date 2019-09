Steven Zhang: parole importanti alla squadra prima di Cagliari

Dopo la sonante vittoria all'esordio con il Lecce, l'Inter è attesa domani a Cagliari per la prima conferma della stagione. La presenza di Alexis Sanchez, il rientro di Godin dopo l'infortunio, mettono Conte nella situazione ottimale, quella di poter scegliere sia lo schieramento avanzato che quello difensivo. E a centrocampo c'è Barella che scalpita per giocare davanti a quello che è stato il suo pubblico fino a poche settimane fa, anche se il tecnico nerazzurro sembra seriamente intenzionato a dare fiducia all' undici che scese in campo all'inizio contro il Lecce, dunque con Ranocchia centrale ed il centrocampista sardo ancora in panchina.

Nel pomeriggio di oggi la squadra si è ritrovata insieme al Presidente Steven Zhang, che ha rivolto ai giocatori ed allo staff poche parole ma estremamente significative, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“L’entusiasmo va gestito, noi dobbiamo continuare a lavorare bene. Abbiamo avuto una buona partenza ma ho detto ai ragazzi che ci sono cose su cui dobbiamo migliorare. Bisogna continuare a lavorare sapendo che da quello che faremo passerà il nostro futuro. Cagliari è un campo difficile, loro sono una buonissima squadra e avranno grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta col Brescia”.