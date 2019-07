Steven Zhang, il n°1 dell'Inter è sempre più ambizioso: le parole

Nei giorni scorsi il patron nerazzurro Steven Zhang ha detto di puntare al miliardo di euro di fatturato entro pochi anni. Cifre senza dubbio da top club planetario che farebbero girare la testa a chiunque.

Oggi inoltre, ai microfoni della redazione di Xinhua, il figlio di Jindong Zhang ha spiegato quanto sia importante disputare la Champions League per tornare in breve tempo sul tetto d'Europa e del mondo. Queste le sue parole:

"Solo facendo parte a questa manifestazione, il valore dei giocatori, del brand e persino la percezione del club tra i tifosi saranno significativamente migliorati. Certo, più difficile sarà la scalata più perseveranti dovremo essere noi, andando per gradi: per i prossimi tre, cinque e dieci anni, dobbiamo muoverci verso l'obiettivo di tornare in cima al mondo".