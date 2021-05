Stellini: "Noi vogliamo proseguire con il progetto Conte, sarà la proprietà a decidere"

Il vice-allenatore dell'Inter, Cristian Stellini, ha parlato ai microfoni di DAZN durante la festa per lo scudetto dei nerazzurri, concentrandosi anche sugli obiettivi futuri del club. Le sue parole:

"Sta succedendo di tutto; tantissima gente è venuta qui per gioire insieme a noi di questo trionfo. E' passato troppo tempo dall'ultima vittoria di questo club, i tifosi meritano questa incredibile gioia. Il futuro con Conte? La domanda è sicuramente attuale: due anni è iniziato un progetto triennale per riportare l'Inter dove merita, in Italia ma anche in Europa. In Italia ci siamo riusciti, e questo progetto dovrebbe continuare, ma sarà la proprietà a dare una risposta. Da parte nostra c'è grande entusiasmo nel voler proseguire: quando si ha a che fare con allenatori top anche i progetti devono essere top".

Ancora Stellini: "Se c'è ottimismo? Noi siamo sempre ottimisti: abbiamo creato quello che volevamo, cioè una squadra in grado di primeggiare in Italia e di giocarsela in Europa. Non vogliamo farci scappare questa opportunità: una squadra come l'Inter necessità di linfa per crescere".