Stellini: "Eriksen e Sanchez hanno cambiato la partita. Scudetto? E' ancora lunga"

Cristian Stellini quest'oggi ha fatto le veci in campo di Antonio Conte, a causa della squalifica di quest'ultimo. Al termine della partita contro il Torino, il vice allenatore dei nerazzurri si è presentato in conferenza stampa per commentare la prestazione dei ragazzi:

"Ci aspettavamo una gara complicata: il Torino ha concesso poco e noi non possiamo pensare di essere sempre perfetti. Partite di questo tipo si portano a casa sfruttando le poche occasioni che l'avversario ti concede. Siamo stati bravi a trovare le giocate vincenti e gli innesti di Eriksen e Sanchez, grazie alle loro giocate, sono risultati decisivi. E' importante che anche chi non inizia la partita dal primo minuto si faccia trovare pronto come quest'oggi: per vincere serve il contributo di tutti".

Stellini poi preferisce abbassare i toni in ottica scudetto: "Ci sono ancora molti ostacoli e l'obiettivo è ancora lontano. Incontreremo ancora tanti avversari come il Torino e dovremo tenere alta la concentrazione fino alla fine del campionato. Certamente l'entusiasmo dovuto alle tante vittorie consecutive ci aiuterà a tenere alto il livello".