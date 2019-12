Stefano Sensi - Parla l'agente Riso: "Barcellona? Presto per dirlo"

Un inizio di stagione folgorante quello di Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo ha dimostrato di poter essere l'anima del centrocampo nerazzurro, grazie alla grande personalità e tecnica messa in campo. Purtroppo l'ascesa del classe '95 si è interrotta dopo nemmeno due mesi.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse del Barcellona in Stefano Stefano Sensi. L'agente del calciatore, Giuseppe Riso, ha risposto in questo modo alla domanda di un suo possibile viaggio in terra catalana: "Sensi-Barça? E' presto per dire se c'è qualcosa di vero. Un mio viaggio a Barcellona? Ho fatto solo scalo a Barcellona, ma per andare da un'altra parte",