Stefano Sensi, importanti dichiarazioni: "I miei compagni sono..."

Stefano Sensi, nuovo centrocampista appena approdato all'Inter, ha raccontato, in esclusiva a DAZN, i suoi primi mesi in nerazzurro.

"Qui mi hanno tutti accolto alla grande e mi hanno fatto sentire subito a casa quindi è stato un aiuto in più per me. Sono convinto di essere nella squadra giusta al momento giusto e ora ho tutte le carte in regola per fare bene, anche grazie ai compagni, al mister e alla società stessa. In questa Inter mi trovo bene, con dedizione e tanta voglia di fare possiamo fare davvero cose importanti, sta a noi dare il 100% ogni volta in campo. La prima cosa che mi ha colpito di Conte è la mentalità vincente. Trasforma tutto in qualcosa di importante, io mi sono trovato bene con lui perché è un allenatore che fa lavorare molto ma il lavoro paga.

I miei compagni sono grandissimi giocatori, con Brozovic mi trovo bene, c'è feeling, ci cerchiamo molto e non pensavo di trovarmi così bene. Lukaku è un calciatore di altissimo livello, è un tassello importantissimo per la nostra squadra, ci dà potenza e la mentalità giusta".