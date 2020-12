Statistiche Verona Inter, al Bentegodi nerazzurri quasi sempre padroni

Nel match valido per la quattordicesima giornata di Seria A, allo Stadio Bentegodi l'Hellas Verona di Ivan Juric ospiterà l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri vogliono sfruttare il passo falso della Juventus (i bianconeri sono inciampati in casa perdendo per 3-0 contro la Fiorentina), ma tornare a Milano con i tre punti in tasca sarà un'impresa tutt'altro che semplice.

Intanto, quest'oggi analizziamo gli ultimi cinque confronti avvenuti in casa degli scaligeri partendo dallo 0-2 del marzo 2014 firmato da Rodrigo Palacio e Jonathan. Nell'aprile 2015 i nerazzurri trionfarono nuovamente, questa volta per 0-3, grazie ai gol di Mauro Icardi, Rodrigo Palacio e all'autogol di Vangelis Moras.

Nel febbraio 2016 a mettere il proprio nome e cognome sull'abbondante 3-3 furono per i gialloblù Filip Helander, Eros Pisano e Artur Ionita, mentre per i nerazzurri furono Jeison Murillo, Mauro Icardi ed Ivan Perisic. Quest'ultimo, si rese protagonista anche nella stagione 2017/2018 firmando la rete dell'1-2 finale unendosi ai marcatori precedenti, Giampaolo Pazzini e Borja Valero.

Infine arriviamo all'ultimo confronto, quello andato in scena lo scorso luglio e terminato in pareggio. A decidere il 2-2, per i padroni di casa furono Darko Lazovic e Miguel Veloso mentre per gli ospiti Antonio Candreva e Federico Dimarco (autogol). Lo score dunque parla chiaro: negli ultimi cinque match del Bentegodi, vi sono stati due pareggi e tre vittorie in favore dell'Inter.