Statistiche Udinese Inter, i dati sugli ultimi scontri in Friuli

Udinese Inter, in ottica statistiche, è una gara che si rivela sempre suggestiva.

Alla Dacia Arena quest'oggi i campioni d'Italia in carica arriveranno con il solo obiettivo di vincere. I due punti di distanza dalla capolista Milan li tengono ancora a galla in ottica scudetto, ma al contempo un altro passo falso dopo quello di Bologna consegnerebbe lo scudetto nelle mani dei rossoneri. All'andata a San Siro terminò 2-0 con un vero e proprio show di Joaquin Correa, con un Udinese praticamente imponente che però oggi potrà contare su un Gerard Deulofeu in stato di grazia.

Nel frattempo, in questo focus parleremo degli ultimi cinque scontri diretti avvenuti in casa dei Friulani. Il tutto partendo dall'1-2 del 2017 firmato da Jakub Jankto e dalla doppietta di Ivan Perisic. L'anno successivo gli ospiti trionfarono con un abbondante 0-4 (gol di Andrea Ranocchia, Rafinha, Mauro Icardi e Borja Valero), mentre nel maggio 2019 la gara terminò a porte inviolate. Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti: quello del febbraio 2020 finito 0-2 che portò il doppio timbro di Romelu Lukaku e quello della passata stagione terminato ancora una volta a reti bianche.

Lo score dunque è chiaro: in trasferta ad Udine i nerazzurri sono imbattuti da diversi anni. Ovviamente, questa è un'analisi puramente statistiche e non tecnico-tattica. Giocare alla Dacia Arena non è mai una passeggiata per nessuno e prendere la sfida sotto gamba, soprattutto oggi, per gli uomini di Simone Inzaghi potrebbe rappresentare un vero e proprio suicidio sportivo. Appuntamento, dunque, alle ore 18:00.