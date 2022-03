Statistiche Torino Inter, i precedenti mettono in guardia i nerazzurri

Si prospetta una partita che arricchirà gli amanti delle statistiche Torino-Inter in programma questa sera.

Il match dello Stadio Olimpico Grande Torino vedrà affrontarsi due squadre che già all'andata si sono date battaglia ma che ha visto trionfare i nerazzurri per 1-0 grazie alla rete siglata da Denzel Dumfries. La squadra di Ivan Juric in questo momento occupa l'undicesimo posto in classifica, mentre i campioni d'Italia in carica (con due partite da disputare) si trovano a cinque lunghezze dalla capolista Milan. Un divario importante, dunque, quello tra Torino ed Inter ma che vede gli uomini di Simone Inzaghi nelle condizioni di non potersi permettere di sottovalutare l'avversario; specie se questo gioca tra le mura amiche.

Nel frattempo, oggi andremo ad analizzare gli ultimi scontri diretti avvenuti in casa dei granata partendo da quello del marzo 2017 terminato 2-2 con reti di Afriyie Acquah, Daniele Baselli, Geoffrey Kondogbia e Antonio Candreva. L'anno successivo i padroni di casa trionfarono per 1-0 grazie al gol di Adem Ljajic, con i piemontesi che hanno trionfato per 1-0 anche nel gennaio 2019 (questa volta grazie al gol di Armando Izzo).

Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti: quello del novembre 2019 finito per 0-3 in favore degli ospiti con gol di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku e quello della passata stagione terminato 1-2 sempre in favore degli ospiti. Ad apporre le proprie firme sulle gara furono Antonio Sanabria, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Come dimostrano alcuni dei precedenti sopracitati, giocare in casa del Torino è impresa tutt'altro che semplice.