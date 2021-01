Statistiche Sampdoria-Inter, i precedenti sorridono ai nerazzurri

Domani pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio Marassi il match Sampdoria-Inter, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri stanno vivendo un ottimo periodo di forma e con una vittoria potrebbero centrare il nono successo di fila in campionato. Il sito ufficiale nerazzurro ha riportato alcune statistiche e precedenti sul match:

“L'Inter è al secondo posto in classifica con 36 punti, la Sampdoria è undicesima con 17 punti. Sfida numero 127 tra Inter e Sampdoria. Il bilancio dei 126 precedenti è a favore dei nerazzurri, con 69 successi a 20 e 37 pareggi che completano il quadro delle gare giocate in campionato. L'Inter ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro la Sampdoria. Soltanto a cavallo degli anni '40 e '50 i nerazzurri hanno registrato sette successi consecutivi contro i blucerchiati in campionato. L'ultimo pari tra le due squadre risale all'ottobre 2015 (1-1, a segno Perisic): nei successivi 9 confronti, 7 vittorie dell'Inter e 2 della Samp.

Per quanto riguarda le sfide al Ferraris, l'Inter arriva da una striscia di sei vittorie consecutive, considerando le partite contro Sampdoria e Genoa.Nella stagione 2019/2020 l'Inter ha vinto 3-1 a Marassi (Sensi, Sanchez e Gagliardini) e 2-1 a San Siro (Lukaku, Lautaro).”