Statistiche Roma Inter, negli ultimi anni ha predominato un solo risultato

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Inter.

La squadra allenata da José Mourinho, uno che i nerazzurri li conosce molto bene, alle ore 18:00 di oggi (4 dicembre 2021, ndr) ospiterà allo Stadio Olimpico i campioni d'Italia in carica allenati da Simone Inzaghi. Una gara che si preannuncia spumeggiante nonostante i padroni di casa stiano vivendo un periodo tutt'altro che roseo, sia per quanto concerne gli infortuni sia per quanto concerne i risultati sul campo. Nonostante ciò però, l'Inter non ha affatto intenzione di prendere la gara sotto gamba, e le parole di Inzaghi alla vigilia ne sono la prova (clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale).

Nel frattempo, nell'approfondimento odierno andremo ad analizzare gli ultimi cinque confronti avvenuti tra capitolini e milanesi partendo da quel Roma-Inter del 2016 terminato 2-1 in favore dei padroni di casa grazie al gol di Edin Dzeko (che oggi tornerà a Roma da avversario) e all'autorete di Mauro Icardi. Per i nerazzurri, ad andare in gol fu Ever Banega. All'alba della stagione 2017/2018 lo scontro diretto terminò 1-3 grazie alle reti di Edin Dzeko, Mauro Icardi (doppietta) e Matias Vecino, mentre l'anno successivo la gara terminò in parità con un 2-2 firmato da Cengiz Under, Aleksandar Kolarov (anch'egli di ritorno all'Olimpico da avversario), Keita Balde e Mauro Icardi.

Infine arriviamo ai due scontri diretti più recenti, terminati entrambi nuovamente 2-2. Nel luglio 2020 a timbrare il cartellino furono Leonardo Spinazzola, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku e Stefan De Vrij, mentre ad andare in gol la passata stagione sono stati Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Milan Skriniar e Achraf Hakimi. Come si può facilmente evincere, negli ultimi cinque anni all'Olimpico il confronto tra Roma ed Inter è terminato ben tre volte 2-2, prova di come la sfida regali ogni anno grandi emozioni.