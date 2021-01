Statistiche Roma Inter, all'Olimpico nerazzurri troppo spesso in difficoltà

Quella dell'Olimpico contro la Roma, negli ultimi anni per l'Inter è diventata una delle trasferte più ostiche in assoluto. Nella giornata di domani le due squadre si daranno battaglia in un atipico lunch-match in onda su DAZN alle 12:30.

A tal proposito, quest'oggi analizzeremo gli ultimi cinque confronti avvenuti nella capitale partendo dal 4-2 per la Roma del novembre 2014 caratterizzate delle reti di Gervinho, Josè Holebas, Miralem Pjanic (doppietta), Andrea Ranocchia e Pablo Daniel Osvaldo.

Nel marzo 2016 all'Olimpico terminò 1-1 con gol di Radja Nainggolan (allora ancora giallorosso) e Ivan Perisic, mentre la stagione successiva i padroni di casa si imposero per 2-1 grazie ad Edin Dzeko e all'autorete di Mauro Icardi. Per i nerazzurri, a firmare la rete del momentaneo pareggio, fu Ever Banega.

Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti: quello dell'agosto 2017 terminato per 1-3 con gol di Edin Dzeko, Mauro Icardi (doppietta) e Matias Vecino, e quello del dicembre 2018 finito 2-2 che porta le firme di Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov (anch'egli allora ancora alla Roma), Keita Balde e il solito Mauro Icardi. Lo score dunque parla chiaro: su cinque confronti totali, negli ultimi anni i padroni di casa hanno trionfato due volte, pareggiato altrettante e perso una sola volta.