Statistiche Napoli Inter, in Campania nerazzurri spesso in difficoltà

Napoli Inter di oggi mette in palio una grossa fetta di scudetto.

Di questo ne sono consapevoli sia Luciano Spalletti (tecnico dei partenopei ed ex tecnico nerazzurro che ha contribuito alla qualificazione in Champions League dopo svariati anni) sia Simone Inzaghi, reduce dal derby perso in campionato contro il Milan ma anche della bella vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Insomma, una reazione che ha fatto capire sin da subito che la gara persa contro i cugini non avrebbe aperto scenari negativi. Ora l'obiettivo dei campioni d'Italia in carica è ottenere il massimo risultato al Diego Armando Maradona dopo la scoppiettante vittoria dell'andata a San Siro (gara terminata 3-2 con reti di Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic, Lautaro Martinez, Piotr Zielinski e Dries Mertens).

Nel frattempo, oggi analizzeremo gli ultimi cinque scontri diretti avvenuti nel capoluogo campano partendo dal 3-0 della stagione 2016/2017 in favore dei padroni di casa firmato da Piotr Zielinski, Marek Hamsik e Lorenzo Insigne. L'anno successivo lo scontro diretto all'ex Stadio San Paolo terminò a reti bianche, mentre alla fine dell'annata 2018/2019 il Napoli ha trionfato con un abbondante 4-1 con reti di Piotr Zielinski, Dries Mertens, Fabian Ruiz (doppietta) e Mauro Icardi.

Arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti: quello del gennaio 2020 terminato 1-3 per gli ospiti con firme di Arkadiusz Milik, Romelu Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez e quello della passata stagione terminato 1-1 con autogol di Samir Handanovic e rete di Christian Eriksen. La cosa piuttosto anomala è che prima della sfida di gennaio 2020, l'Inter non trionfava in casa dal Napoli nella massima serie italiana da ben 22 anni. I numeri e gli episodi parlano chiaro: fare tre punti al Maradona per l'Inter oggi sarà complicato ma sarà altrettanto importante per mantenere le inseguitrici lontane.