Statistiche Napoli Inter, in Campania nerazzurri quasi sempre in difficoltà

In vista di Napoli-Inter in programma domani sera, quest'oggi andremo ad analizzare gli ultimi cinque scontri avvenuti in casa dei partenopei.

Sarà una gara che preannuncia spettacolo quella che domani sera andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli ed Inter. All'andata i nerazzurri a San Siro trionfarono grazie al rigore trasformato da Romelu Lukaku dopo aver sofferto per gran parte della partita. Nel frattempo, oggi analizziamo gli ultimi cinque match avvenuti in casa degli azzurri partendo dal 2-1 della stagione 2015/2016 deciso dalla doppietta di Gonzalo Higuain e dalla rete di Adem Ljajic. L'anno successivo i padroni di casa trionfarono con un abbondante 3-0 grazie ai gol di Piotr Zielinski, Marek Hamsik e Lorenzo Insigne, mentre nel 2017/2018 lo scontro tra le due squadre terminò a reti bianche. Infine arriviamo agli ultimi due match, quello del 2018/2019 terminato 4-1 in favore del Napoli con le firme di Piotr Zielinski, Dries Mertens, Fabian Ruiz (doppietta) e Mauro Icardi e quello della passata stagione finito 1-3 per gli ospiti con gol di Arek Milik, Romelu Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez.