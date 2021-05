Statistiche Juventus Inter, i dati sugli ultimi cinque scontri a Torino

E' una sfida dal sapore sempre particolare quella che va in scena ogni anno tra Juventus ed Inter, indipendentemente se la gara avviene a San Siro oppure all'Allianz Stadium. All'andata i nerazzurri hanno superato in casa i rivali per 2-0 grazie alle reti di Arturo Vidal e Nicolò Barella.

Oggi però, analizzeremo gli ultimi cinque risultati degli scontri avvenuti a Torino partendo dal 2-0 del 2016 firmato da Leonardo Bonucci e Alvaro Morata. L'anno successivo all'Allianz Stadium terminò 1-0 grazie alla rete firmata da Juan Cuadrado, mentre nel 2017/2018 il match terminò a reti bianche.

Infine arriviamo agli ultimi due scontri più recenti: quello del 2018/2019 finito 1-0 (gol di Mario Mandzukic) e quello della passata stagione finito 2-0, sempre in favore dei bianconeri, con gol di Aaron Ramsey e Paulo Dybala.