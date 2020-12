Statistiche Inter Spezia, quattro soli precedenti e nessuno in campionato

Sarà un match importantissimo per cercare di conquistare i tre punti quello che domani sera vedrà impegnata a San Siro l'Inter di Antonio Conte con lo Spezia di Vincenzo Italiano. I nerazzurri, con 27 punti in classifica, vengono da 5 vittorie consecutive, mentre i neo-promossi (11 punti) vorranno riscattarsi dopo il pareggio casalingo subito in rimonta contro il Bologna.

Nel frattempo, ricordiamo gli unici quattro precedenti avvenuti tra le due squadre partendo dal 5-2 di Milano in favore dei nerazzurri risalente alla stagione 1924-1925 in quella che all'epoca veniva chiamata "Prima Divisione" con gol di Cevenini (tripletta), Conti, Bussich, Aliatis e Defendi. Al ritorno della medesima competizione, l'Inter trionfò fuori casa per 1-0 grazie al gol di Cevenini.

Nel 1937, Inter e Spezia si sfidarono in Coppia Italia nel match valido per i Quarti di Finale con i padroni di casa che dilagarono per 7-1 con reti di P.Ferraris II (tripletta), G.Ferraris, Frossi, Meazza e Villa.

Infine arriviamo all'ultimo confronto, quello risalente all'agosto 1989 e valido per il primo turno di Coppa Italia dove Jurgen Klinsmann all'esordio con la maglia nerazzurra firmò il gol decisivo della gara. Tale match venne disputato allo Stadio Brianteo di Monza e non a San Siro poiché in quest'ultimo impianto vi erano i lavori in corso per la costruzione del terzo anello in vista del mondiale italiano del 1990.