Statistiche Inter Siviglia, Conte e Lopetegui pronti al confronto

Sarà un vero e proprio scontro tra titani quello che venerdì sera andrà in scena tra Inter e Siviglia. Le due squadre, che hanno entrambe meritatamente raggiunto la finale, si contenderanno la conquista dell'Europa League.

Gli andalusi sono la squadra che più di tutte ha vinto il prestigioso torneo (considerando anche l'ex Coppa UEFA) raggiungendo la finale ben sei volte (compresa quella in programma venerdì) e vincendone cinque.

L'Inter dal canto suo vanta la vittoria di tutte le partite disputate in Europa League quest'anno e contro il Siviglia festeggerà il raggiungimento della decima finale in una competizione UEFA. Piccolo curiosità finale che lega Antonio Conte e Julien Lopetegui: entrambi i tecnici saranno alle prese con la prima finale in una competizione UEFA della propria carriera.