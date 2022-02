Statistiche Inter Sassuolo, a San Siro sfida sempre più ostica del previsto

Mancano esattamente quattro ore al fischio d'inizio di Inter-Sassuolo.

Una sfida tutt'altro che banale per i campioni d'Italia in carica che, dopo il pari della capolista Milan in casa della Salernitana di ieri sera, hanno l'occasione di sorpassare i cugini e riportarsi al comando della classifica. All'andata la sfida del Mapei Stadium terminò 2-1 in favore degli ospiti con Domenico Berardi, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che si sono resi protagonisti. Oggi, in occasione del match in programma alle 18:00, andremo ad analizzare gli ultimi cinque scontri diretti andati in scena allo Stadio Giuseppe Meazza partendo da quello del maggio 2017 finito 1-2 per il Sassuolo (rete di Eder e doppietta di Pietro Iemmello).

L'anno successivo la partita terminò sempre 1-2 per i neroverdi (questa volta ad andare in gol furono Rafinha, Matteo Politano e Domenico Berardi), mentre nella stagione 2018/2019 lo scontro terminò a reti bianche. Arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti: quello del giugno 2020 finito con uno scoppiettante 3-3 (gol di Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi, Borja Valero, Francesco Caputo, Domenico Berardi e Giangiacomo Magnani) e quello della passata stagione finito 2-1 per l'Inter grazie alle firme di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Traoré.

Inter-Sassuolo di oggi però non sarà solo una gara che si disputerà all'interno del rettangolo di gioco, ma anche "tra le scrivanie". Le dirigenze delle due squadre infatti, potrebbero cogliere l'occasione per iniziare a discutere (in vista della finestra di mercato estiva che si aprirà tra qualche mese) di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, parecchio graditi all'AD interista Giuseppe Marotta che sta pensando alla formula giusta per mettere a segno il doppio colpo.