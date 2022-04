Statistiche Inter Roma, i dati sugli ultimi precedenti a San Siro

Inter-Roma è una sfida che, puntualmente ogni anno, dà pane per i denti degli amanti delle statistiche.

Incontri sempre scoppiettanti che danno spazio all'imprevedibilità e allo spettacolo di una gara mai banale. All'andata terminò 0-3 per gli ospiti, con la partita che si aprì solo nel secondo tempo e grazie alla rete del vantaggio firmata da Hakan Calhanoglu direttamente da calcio d'angolo. Successivamente, a timbrare il cartellino furono l'ex, Edin Dzeko, e Denzel Dumfries. Ora però è tutta un'altra storia, con l'Inter che si trova "costretta" a vincere necessariamente per evitare di perdere sulla capolista Milan (impegnata in trasferta all'Olimpico con l'altra squadra romana: la Lazio).

Nel frattempo, in concomitanza con la sfida del Meazza in programma alle 18:00 di oggi (23 aprile 2022), nel focus odierno analizzeremo gli ultimi cinque scontri diretti avvenuti a Milano tra le due squadre, il tutto partendo dall'1-3 del 2017 con gol di Mauro Icardi, Radja Nainggolan (doppietta) e Diego Perotti. L'anno successivo la partita terminò 1-1 con reti di Matias Vecino e Stephan El Shaarawy, mentre nel 2019 la partita terminò nuovamente 1-1 e con il Faraone che timbrò nuovamente il cartellino; a segnare per i padroni di casa questa volta fu Ivan Perisic.

Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti: quello della stagione 2019/2020 terminato a reti bianche e quello del maggio 2021 finito 3-1 per l'Inter con gol di Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Romelu Lukaku ed Henrikh Mkhitaryan. Il dato sulle gare al Meazza vede dunque i nerazzurri imbattuti da diverse stagioni, ma ciò non può permettere ai ragazzi di Simone Inzaghi di prendere la sfida sotto gamba: la posta in palio è troppo alta, oggi.