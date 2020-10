Statistiche Inter Parma, una sola vittoria per i nerazzurri negli ultimi scontri

Sarà una Inter certamente affamata di punti quella che questo pomeriggio scenderà in campo a San Siro contro il Parma di Fabio Liverani. Risalire in classifica per gli uomini di Antonio Conte è quasi un obbligo, ma anche dare una leggera "sistemata" agli scontri diretti contro i ducali lo è.

Negli ultimi cinque scontri diretti a Milano infatti, i padroni di casa hanno trionfato una sola volta: nell'aprile 2013 grazie ad un gol di Tommaso Rocchi. La stagione successiva a mettere la firma sul roboante 3-3 furono per l'Inter Rodrigo Palacio (doppietta) e Fredy Guarin, mentre per gli allora uomini allenati da Roberto Donadoni furono Nicola Sansone (doppietta) e Marco Parolo.

Nell'aprile 2015 Fredy Guarin tornò a timbrare il cartellino raggiunto però appena 20 minuti dopo da Andy Lila per l'1-1 finale. Infine, arrivando agli ultimi due scontri diretti più recenti, ricordiamo lo 0-1 verificatosi nel settembre 2018 grazie al gran gol di Federico Dimarco e il 2-2 della scorsa stagione con gol di Antonio Candreva, Romelu Lukaku, Yann Karamoh e Gervinho.