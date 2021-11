Statistiche Inter Napoli, i numeri collettivi ed individuali di una grande sfida

Sarà un Inter-Napoli che promette senza dubbio spettacolo quello che andrà in scena a San Siro alle 18:00 di oggi (21 novembre 2021).

Nonostante si tratti solamente di una sfida valida per la 13esima giornata di Serie A, le due squadre si giocano già punti pesantissimi in ottica scudetto, anche in virtù del tonfo del Milan di Stefano Pioli in casa della Fiorentina. Inter e Napoli si sono sfidate in totale 150 volte, con i nerazzurri trionfatori in 67 occasioni, perdenti in 46 e con 37 pareggi complessivi. Nelle ultime due stagioni inoltre, i partenopei non sono riusciti a vincere nemmeno (3 sconfitte ed un pareggio). L'ultimo successo risale al maggio 2019 con il 4-1 dell'allora Stadio San Paolo.

Sempre in orbita napoletana, bisogna segnalare che gli azzurri non segnano a San Siro ormai da 4 stagioni, con l'ultimo gol che risale all'aprile 2017 firmato da José Maria Callejon. Dal canto proprio invece, i padroni di casa vantano l'imbattibilità casalinga che dura ormai da 22 partite. Un dato senza dubbio incoraggiante ma che non deve affatto mettere gli uomini di Inzaghi nelle condizioni di prendere sotto gamba tale esame.

Infine qualche statistica individuale su uno dei protagonisti che saranno impegnati quest'oggi. Nicolò Barella infatti, è attualmente uno dei quattro centrocampisti che hanno servito almeno 5 assist in stagione, insieme a Paul Pogba del Manchester United (7), Florian Wirtz del Bayer Leverkusen (6) e Mateo Kovacic del Chelsea (anch'egli 5). Tutti i dati sopracitati, sono stati estrapolati da un articolo pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale (www.inter.it).