Statistiche Inter Milan, gli ultimi cinque confronti incoronano i nerazzurri

Nell'era in cui il COVID-19 continua a spaventare l'Italia, in un San Siro quasi deserto quest'oggi andrà in scena Inter-Milan. Per chi in passato ha vissuto la sfida da vicino sa che nel primo pomeriggio al Duomo si radunano migliaia di tifosi di entrambe le squadre con la piazza che si colora di rossonerazzurro.

Oggi però non potrà essere così. Tali assembramenti non saranno concessi ma nel capoluogo lombardo la temperatura per la sfida più attesa dell'anno è già salita alle stelle. Nel frattempo, andiamo ad analizzare i risultati finali degli ultimi cinque confronti al Meazza con l'Inter in casa.

Partendo dal settembre 2015, a trionfare furono i padroni di casa per 1-0 grazie alla rete firmata da Fredy Guarin. Nell'aprile del 2017 a mettere la firma sul 2-2 per i nerazzurri furono Mauro Icardi e Antonio Candreva mentre per i rossoneri a rendersi protagonisti furono Alessio Romagnoli con il pareggio arrivato in extremis grazie a Cristian Zapata.

L'anno successivo con una splendida tripletta Mauro Icardi annullò le due reti del Milan arrivate grazie al gol di Suso e all'autogol di Samir Handanovic con il bomber argentino che si riprese la scena anche la stagione dopo mettendo il proprio sigillo allo scadere (complice anche un'incertezza di Gianluigi Donnarumma) per l'1-0 finale.

Impossibile dimenticare infine lo scoppiettante 4-2 dello scorso febbraio, qualche settimana prima che l'Italia guardasse coi propri occhi l'avanzare del Coronavirus. La prima frazione di gioco terminò 0-2 per il Milan con gol di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Nel secondo tempo invece arrivò la mega-rimonta interista grazie alle reti di Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku. Tradotto: gli ultimi cinque Inter-Milan hanno visto trionfare i padroni di casa ben quattro volte con un solo pareggio all'attivo.