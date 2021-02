Statistiche Inter Lazio, al Meazza score quasi sempre equilibrato

Quella che questa sera andrà in scena a San Siro, sarà una sfida che metterà in palio punti preziosi. Da un lato c'è l'Inter di Antonio Conte a caccia dei tre punti per sorpassare la capolista Milan, dall'altra la Lazio di Simone Inzaghi che vuole rimanere aggrappata alla corsa per la qualificazione in Champions League.

A riguardo, oggi analizzeremo gli ultimi cinque confronti avvenuti al Meazza partendo dall'1-2 del 2015 firmato dal nerazzurro Mauro Icardi e dai biancocelesti Antonio Candreva e Sergej Milinkovic-Savic.

Nel 2016 la doppietta di Mauro Icardi e il gol di Ever Banega valsero il 3-0 finale, mentre l'anno successivo il confronto terminò a reti bianche. Arrivando ai due confronti più recenti, ricordiamo lo 0-1 del 2019 (gol di Sergej Milinkovic-Savic) e l'1-0 della passata stagione grazie alla rete di Danilo D'Ambrosio.