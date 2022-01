Statistiche Inter Lazio, a San Siro trionfa sempre lo spettacolo: i numeri

Poco più di ore e mezza al fischio d'inizio di Inter-Lazio.

Una sfida che regala sempre spettacolo, a maggior ragione dopo la partita di andata dove i capitolini hanno trionfato per 3-1 con non poche polemiche. La seconda rete di Felipe Anderson, innescata da un contropiede partito dopo che il nerazzurro Federico Di Marco rimase a terra dopo un contrasto di gioco, fece imbufalire gli uomini di Simone Inzaghi dove questi ultimi pretendevano che i biancocelesti buttassero la palla fuori per consentire le cure al n°32. Insomma, il clima di oggi sarà senza dubbio rovente.

Nel frattempo, analizzeremo alcuni degli ultimi scontri diretti avvenuti a San Siro partendo dal 3-0 in favore dei padroni di casa avvenuto nel dicembre 2016 grazie alle reti di Mauro Icardi (doppietta) ed Ever Banega. L'anno successivo la sfida terminò a reti bianche, mentre nel 2018/2019 a trionfare fu la Lazio grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic. Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti; quello del settembre 2019 finito 1-0 grazie al gol di Danilo D'Ambrosio e quello del febbraio 2021 terminato con un roboante 3-1 firmato da Romelu Lukaku (doppietta), Lautaro Martinez e Sergej Milinkovic-Savic.

Inter-Lazio però non è solo la partita che tante volte regala spettacolo, ma è anche quell'occasione in cui molti ex ritrovano la propria vecchia squadra. In questo caso, i nerazzurri Samir Handanovic, Stefan De Vrij, Aleksandar Kolarov, Joaquin Correa e il tecnico Simone Inzaghi si misureranno con il club nella quale hanno avviato la propria parentesi italiana. Appuntamento, dunque, per le 20:45.