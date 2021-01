Statistiche Inter Juventus, i numeri degli attaccanti delle due squadre

Quello di questa sera, oltre ad essere un match che ormai da un paio di anni profuma di scontro diretto per lo scudetto, sarà anche l'Inter-Juventus in cui si confronteranno le coppie d'attacco delle due squadre.

Antonio Conte si affiderà al duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, mentre Andrea Pirlo in avanti punterà su Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata. Partendo dall'attaccante belga, Lukaku in Serie A vanta 12 reti in 16 presenze. Per quanto concerne El Toro invece, l'ex Racing in 17 partite ha segnato 9 gol.

Ma adesso arriviamo alle due punte bianconere; Ronaldo con le sue 15 reti in 13 partite giocate è attualmente il capocannoniere del campionato, mentre Morata pur avendo disputato una sola gara in meno rispetto al portoghese ha siglato "solo" 4 gol. Tradotto: la coppia nerazzurra ha all'attivo 21 gol e quella bianconera 19. Uno score quasi equivalente e che in vista di stasera promette spettacolo.