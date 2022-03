Statistiche Inter Fiorentina, perché sottovalutare i Viola può essere fatale

Sarà un Inter-Fiorentina dall'importanza considerevole quello che andrà in scena alle 18:00 di oggi a San Siro.

I nerazzurri con la gara di oggi, a prescindere dai risultati di Napoli e Milan, hanno voglia di ottenere il massimo risultato per rimanere in corsa per lo scudetto. Conquistare i tre punti sarà tutt'altro che una passeggiata, anche perché la squadra di Vincenzo Italiano questa stagione sta facendo vedere grandi cose e prendere la gara sotto gamba per i nerazzurri potrebbe significare rischiare di non arrivare alla conquista del titolo. All'andata, all'Artemio Franchi terminò 1-3 in favore dei campioni d'Italia in carica grazie alle reti di Matteo Darmian, Edin Dzeko ed Ivan Perisic in risposta alla rete del vantaggio gigliato siglata da Riccardo Sottil.

In occasione di Inter-Fiorentina, la nostra redazione oggi intende analizzare gli ultimi cinque confronti avvenuti a San Siro per tirar fuori un po' di numeri anche se ai fini del risultato di oggi potrebbero lasciare il tempo trovano. Partiamo dal 4-2 del novembre 2016 che porta le firme di Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Mauro Icardi (doppietta), Nikola Kalinic e Josip Ilicic. L'anno successivo la gara terminò con un secco 3-0 firmato ancora una volta da una doppietta di Mauro Icardi e dalla rete di Ivan Perisic, mentre nel settembre 2018 il match è finito 2-1 con marcatori Mauro Icardi, Danilo D'Ambrosio e Milan Skriniar (sfortunato autogol).

Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti più recenti: quello del luglio 2020 terminato a reti bianche e l'abbondante 4-3 della passata stagione che ha visto timbrare il cartellino Lautaro Martinez, Federico Ceccherini (Autogol), Romelu Lukaku, Danilo D'Ambrosio, Christian Kouame, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Lo score dunque è chiaro: negli ultimi cinque scontri diretti a San Siro, contro la Fiorentina l'Inter ha trionfato ben quattro volte e pareggiato una.