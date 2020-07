Statistiche Inter Fiorentina: bilancio positivo per i nerazzurri

Terzo incontro stagionale quello tra Inter e Fiorentina: i nerazzurri e i gigliati si erano già affrontati in Coppa Italia (2-1 per l’Inter con le reti di Candreva e Barella) e 1-1 nel match di andata di campionato al Franchi ( Vlahovic e Borja Valero i marcatori). E’ il match numero 163 in Serie A quello tra le due squadre: 66 le vittorie nerazzurre, 44 i successi viola e 53 pareggi. L’Inter, in tutti gli scontri con i toscani, ha segnato 250 gol contro i 210 della Fiorentina.



Quattro successi consecutivi per l'Inter a San Siro contro i viola: 3 in campionato e 1 in Coppa Italia, 81 le sfide tra queste due formazioni: il bilancio si compone di 48 vittorie interne, 18 pareggi e 15 successi esterni. Dato che salta all’occhio? Nessun pari nelle ultime 20 partite tra le due squadre a San Siro.



La Fiorentina non riesce a centrare tre successi consecutivi in trasferta in A dall’aprile del 2018. Inter-Fiorentina è anche la “partita degli ex”: Borja Valero, Biraghi, Dalbert, Benassi e Vecino i calciatori che hanno vestito entrambe le casacche.



E’ un incontro speciale soprattutto per Handanovic: il portiere nerazzurro, col prossimo match casalingo contro i gigliati, raggiungerà Facchetti per numero di presenze (475). Antonio Conte ha affrontato otto volte da allenatore la Fiorentina in Serie A: quattro vittorie, due ko e due pareggi.

Conte ha affrontato Iachini una sola volta in A (Juve-Siena del 2013), con quest’ultimo che ha incontrato 11 volte da allenatore l’Inter: per l'attuale allenatore della Fiorentina tre successi, cinque pareggi e tre sconfitte. A riportare le statistiche è il sito ufficiale della società Inter.it.