Statistiche Inter Cagliari, con i sardi risultato mai scontato: la storia

Le statistiche di Inter-Cagliari sembrano cosa scontata, ma nell'approfondimento odierno sottolineeremo alcune sfide in cui i sardi hanno espugnato San Siro.

Partiamo dalla stagione 2014-2015, quando Walter Mazzarri sedeva ancora nella panchina dell'Inter e si vide rifilare dal Cagliari di Zdenek Zeman un pesantissimo 1-4 che portò le firme di Pablo Osvaldo, Marco Sau e Albin Ekdal, quest'ultimo autore addirittura di una tripletta. Oggi il tecnico toscano farà ritorno a San Siro, questa volta però sulla panchina dello stesso Cagliari che gli procurò una delle sconfitte più pesanti della propria carriera.

Nella stagione 2016/2017 i sardi espugnarono nuovamente San Siro per 1-2 con protagonisti Joao Mario, Federico Melchiorri e Samir Handanovic (autogol), mentre l'anno successivo i padroni di casa fecero prevalere la supremazia territoriale trionfando con un abbondante 4-0 firmato da Joao Cancelo, Mauro Icardi, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Nel 2018/2019 l'Inter trionfò nuovamente (ma questa volta 2-0) grazie agli spunti di Lautaro Martinez (per El Toro quella fu la prima rete con la maglia nerazzurra) e Matteo Politano, mentre nel gennaio 2020 la sfida terminò in perfetta parità (1-1) per via delle reti di Lautaro Martinez e dell'ex Radja Nainggolan.

Infine arriviamo all'ultimo precedente, quello della stagione scorsa terminato 1-0 grazie al gol di Matteo Darmian che fece fare ai nerazzurri lo scatto decisivo verso la conquista del diciannovesimo scudetto della propria storia. Insomma, i numeri parlano chiaro: Inter-Cagliari regala spesso emozioni inaspettate, pertanto fare pronostici scontati può rivelarsi errato. Nel frattempo, l'appuntamento è per questa sera (12 dicembre 2021) alle ore 20:45.