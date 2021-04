Statistiche Inter Cagliari, ci sono due precedenti difficili da dimenticare

"Tu hai mai rischiato?"; "Si, una volta ho messo due fisso ad Inter-Cagliari". Questa è una delle frasi più celebri dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, storico trio comico tutto italiano tratta da "Tre uomini e una gamba".

Una battuta senz'altro ironica ma che in alcuni casi avrebbe dato ragione ad Aldo Baglio. Quest'oggi infatti, analizzeremo gli ultimi cinque confronti avvenuti tra le due squadre a San Siro partendo dall'1-4 in favore dei sardi con gol di Pablo Osvaldo, Marco Sau e Albin Ekdal (tripletta).

L'anno successivo a trionfare furono nuovamente gli ospiti per 1-2 e andare in gol furono Joao Mario, Federico Melchiorri con la finale autorete dell'estremo difensore interista Samir Handanovic, mentre nella stagione 2017/2018 i nerazzurri si presero la propria rivincita trionfando per 4-0 grazie alle firme di Joao Cancelo, Mauro Icardi, Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic.

Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti, quello del 2018/2019 terminato 2-0 in favore dei padroni di casa con reti di Lautaro Martinez e Matteo Politano, e quello della scorsa stagione finito 1-1 con marcatori sempre Lautaro Martinez e l'ex Radja Nainggolan.