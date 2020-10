Statistiche Genoa Inter, gli ultimi 5 confronti al Marassi esaltano il Grifone

E' una sfida che sempre regalato spettacolo quella che vede confrontarsi Genoa ed Inter al Marassi. Quando si pensa a questa partita probabilmente a venire in mente immediatamente è lo 0-5 del 2010 dove Dejan Stankovic sorprese tutti con un gol da metà campo che non lasciò scampo a Marco Amelia.

Quest'oggi però, analizzeremo gli ultimi cinque Genoa-Inter in ordine cronologico. Partendo dal meno recente, ricordiamo l'1-0 in favore dei padroni di casa firmato Sebastien De Maio dell'aprile 2016. L'anno successivo (maggio 2017) a trionfare furono ancora i rossoblù e sempre per 1-0, questa volta grazie alla rete di Goran Pandev con i genovesi che si ripeteranno per la terza volta consecutiva anche nel febbraio 2018 vincendo per 2-0. A mettere la firma su questa sfida, fu nuovamente l'ex Goran Pandev insieme ad un'autorete di Andrea Ranocchia.

Da qui in poi a trionfare saranno sempre i nerazzurri. Prima nell'aprile 2019 espugnando Marassi per 0-4 con la doppietta di Roberto Gagliardini e le reti di Ivan Perisic e Mauro Icardi. Infine, nell'ultimo confronto andato in scena lo scorso luglio e terminato 0-3 per l'Inter, ad andare in gol sono stati Romelu Lukaku (doppietta) e Alexis Sanchez. Tradotto, negli ultimi cinque scontri diretti in Liguria il Genoa ha trionfato tre volte e i nerazzurri due.