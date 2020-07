Statistiche Genoa Inter: bilancio complessivo a favore dei nerazzurri

Penultima trasferta di campionato per l’Inter di Conte che stasera scenderà in campo al Ferraris contro il Genoa. Fischio d’inizio alle 19:30, con i nerazzurri che cercheranno di dimenticare il pari a reti bianche contro la Fiorentina. All’andata a San Siro 4-0 il risultato: con Lukaku autore di una doppietta e con Gagliardini ed Esposito a completare la roboante vittoria.



Sono 105 gli incontri disputati finora tra Inter e Genoa. Di queste i nerazzurri ne hanno vinte 54, contro i 22 successi dei rossoblu; 29 i pareggi tra le due squadre. Il punteggio più frequente nelle sfide tra le due squadre in Serie A è l’1-0 a favore dei nerazzurri, finale di 12 gare, l’ultimo risale a settembre del 2017 grazie ad una rete di D’Ambrosio.

Le due formazioni non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 al Ferraris): da allora cinque vittorie per il Grifone e otto quelle dell’Inter, gli ultimi tre con un punteggio complessivo di 13-0. L’ultima volta in cui l’Inter ha ottenuto quattro successi consecutivi in campionato contro i rossoblù è stata nel 2012.

Tre gli ex: Andrea Ranocchia che ha disputato 16 partite con la maglia del Genoa in Serie A tra l’agosto e il dicembre 2010, prima di esordire con l’Inter mentre nel club ligure figurano Pandev e Pinamonti.



Antonio Conte è imbattuto da allenatore contro il Genoa in Serie A: in 7 incontri ha ottenuto quattro successi e tre pareggi. Davide Nicola ha incontrato cinque volte l'Inter in Serie A: per lui bilancio negativo, 4 ko e soltanto una vittoria. A riportarlo è il sito ufficiale della società Inter.it.