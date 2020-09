Statistiche Benevento Inter, i tre precedenti incoronano i nerazzurri

A distanza di più di un anno e mezzo, Benevento ed Inter tornano a sfidarsi nel rettangolo verde. Tra le due squadre i confronti recenti sono stati solo tre per via del club campano che troppo spesso ha militato in categorie inferiori.

Partiamo dall'1 ottobre 2017, quando in campionato al Ciro Vigorito i giallorossi ospitano i nerazzurri in una sfida che terminò 1-2. Per i padroni di casa a timbrare il cartellino fu Marco D'Alessandro, mentre per i milanesi a decidere la sfida fu la doppietta di Marcelo Brozovic.

Successivamente, il 24 febbraio 2018, nel match di ritorno a San Siro l'Inter trionfò 2-0 grazie alle reti di Andrea Ranocchia e Milan Skriniar. Infine, l'ultimo confronto tra i due club risale al 13 gennaio 2019 in Coppa Italia.

Sempre a San Siro, il club allenato allora da Luciano Spalletti batté il Benevento con un abbondante 6-2 con marcatori Lautaro Martinez (doppietta), Antonio Candreva (doppietta), Mauro Icardi ed Henrique Dalbert. Roberto Insigne e Filippo Bandinelli firmarono i gol dell'orgoglio beneventano.