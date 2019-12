Stankovic toccata e fuga, il Drago lascia i nerazzurri

Era tornato circa un mese fa con un incarico nell’ambito del settore giovanile nerazzurro. Neanche il tempo di entrare a pieno nel ruolo e Dejan Stankovic saluta di nuovo l’Inter. Secondo quanto riporta l'agenzia serba Novosti, domani alle 13 sarà ufficializzato il suo nuovo incarico di allenatore della Stella Rossa di Belgrado, al posto di Vladan Milojevic sollevato dall’incarco nelle ultime ore.

L’agenzia serba riporta una nota vocale che sarebbe presuntivamente da attribuire a Stankovic nella quale informa un amico del nuovo incarico nella società in cui si era messo in luce nelle giovanili e di cui era diventato uno dei leader nel periodo 1994-1998 prima di approdare alla Lazio.

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2014,l'ex centrocampista nerazzurro aveva avuto una esperienza sulla panchina dell'Udinese come vice di Andrea Stramaccioni, prima di tornale all'Inter nel 2015 nella veste di club manager. Dal 2017 è consulente del Presidente Uefa Ceferin con il ruolo di supporto alle Federazioni per la cura dei giovanissimi campioni.