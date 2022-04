Stadio Inter-Milan, la grande rivelazione del sindaco di Sesto San Giovanni

Stadio Inter-Milan, il sindaco di Sesto San Giovanni apre alla struttura.

Dopo tanto dibattere con il comune di Milano, nella persona del sindaco Beppe Sala, le due società Inter e Milan, hanno aperto alla possibilità di poter costruire lo stadio in un'altra area e a più riprese, il sindaco del comune di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, paese alle porte di Milano, ha ammesso come dal canto suo l'opzione di costruire la nuova struttura è valida e la sua porta è sempre aperta. Nella giornata di oggi, intervenuto al quotidiano La Verità, ha voluto confermare questa possibilità.

Infatti, secondo quanto affermato dallo stesso Di Stefano, la sua intenzione è quella di mettere a disposizione dei due club una delle aree più estese d'Europa che in buona parte sono state demolite e bonificate, quindi pronte per l'utilizzo. Non ha voluto ammettere se ci siano stati dei contatti tra lui e Inter e Milan, ma ha voluto rimarcare che nel caso in cui la scelta dovesse ricadere su Sesto San Giovanni, la prima pietra per la costruzione verrebbe messa entro 18 mesi.

Insomma, Sesto San Giovanni si candida davvero ad essere la nuova casa per Inter e Milan, adesso la palla passa al sindaco Sala ed ai comitati, perchè le due società adesso hanno molta fretta e vogliono competere con le grandi società europee anche per quanto riguarda le strutture e i ricavi che deriverebbero da essere. Vedremo tra qualche settimana o qualche mese se ci sarà una svolta o se la situazione sarà ancora impantanata al punto in cui ci troviamo in questo momento.