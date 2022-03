Stadio, Inter e Milan lontane da San Siro? L'ipotesi è concreta

Stadio, continuano le voci del piano B di Inter e Milan per la realizzazione del nuovo impianto.

Dopo le parole precise dell’Amministratore Delegato Corporate dell' Inter Alessandro Antonello (qui le sue dichiarazioni), che ha spiegato che non è presente più un’esclusiva su San Siro per quanto riguarda la realizzazione del nuovo stadio, si fa sempre più strada la possibilità di un addio a Milano da parte dei due club.

Il Sindaco di Stesto San Giovanni Roberto Di Stefano ha rilasciato un'intervista al giornale Libero parlando dei lavori che sono iniziati nel suo comune e che riguardano di preciso il luogo sul quale erano presenti le acciaierie Falk. Si tratta di uno spazio di addirittura 1 milione e mezzo di metri quadrati, che dalla chiusura degli stabilimenti dell’acciaierie negli anni 90 è rimasto inutilizzato. Il Sindaco ha affermato che i lavori partiti ieri rappresentano una momento storico e che apronoe un'era di trasformazioni significative per il comune dell’interland milanese. Di Stefano è intervenuto anche sui rumors che vedrebbero proprio in quell’area il possibile luogo sul quale creare il nuovo impianto di Inter e Milan. Il primo cittadino conferma che per lui e la sua amministrazione non ci sarebbero problemi e che non aspetta altro che le due società calcistiche bussino alla sua porta. Sarebbe, inoltre, un' operazione congeniale per la valorizzazione della città metropolitana, superando quella che definisce la milanocentricità, concetto ormai da superare.

Lo spazio per realizzare lo stadio ci sarebbe, nonostante siano già tanti i progetti che verranno creati sul quartiere chiamato Unione Zero, come la città della salute e della ricerca e il Campus universitario del San Raffaele oltre a residenze, uffici, locali e parchi. Un elemento importantissimo sarebbe quello che riguarda i tempi di un’eventuale realizzazione dello stadio che per il Sindaco sarebbero molto celeri rispetto alle lungaggini che si stanno verificando nel comune di Milano, ipotizzando una realizzazione addirittura entro il 2025. Per quanto riguarda i collegamenti anche questi sarebbero pronti poiché, oltre all'ampliamento delle fermate di metro e treno, sono presenti diversi spazi destinati a parcheggi. Insomma per il sindaco di Sesto San Giovanni nel suo paese ci sarebbero tutte le possibilità per realizzare il nuovo stadio di Inter e Milan in tempi anche brevi. Ora necessario dovrà essere l’interesse reale delle due società che avendo il benestare del comune potrebbero trattare la realizzazione del progetto direttamente con la proprietà privata dell’area.



La palla di fatto passa a Milan e Inter, ma non solo. Le dichiarazioni di Di Stefano creano pressing anche sul Sindaco di Milano Sala che ha più volte dichiarato di avere il timore che i tempi biblici nel prendere una decisione sulla realizzazione del nuovo San Siro possano condurre a ritrovarsi un Meazza “vuoto” senza club. Questo rischio oggi appare molto più reale.