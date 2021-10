Stadi pieni al 100%? La notizia che fa ben sperare i tifosi

Inter News: stadi aperti entro fine anno.

E’ questa la previsione fatta da parte del Sottosegretario al Ministero della Sanità, Andrea Costa, il quale a Sky Tg24, ha spiegato come questa possibilità non sia più così remota. Ecco le sue parole: “Credo che sia ragionevole guardare a fine anno come limite temporale in cui si può arrivare al 100% delle capienze che ancora non sono arrivate a questa percentuale. C’è un dato positivo: c’è un aumento anche per le prime dosi, credo che arrivare al 90% dei vaccinabili sia un obiettivo raggiungibile in poche settimane e sicuramente entro la fine di quest’anno. E’ una percentuale che ci permetterebbe una gestione più semplice del Paese per ritornare appieno alla normalità”.

Parole senz’altro positive, che fanno il paio con quelle di qualche settimana fa – leggi qui le parole di Costa – e che riconoscono il buon lavoro diplomatico svolto da parte della Lega di Serie A e delle società affiliate che da tempo reclamano una capienza piena degli impianti, dopo le chiusure effettuate a causa della pandemia. Vedremo come e quando si avrà l’ufficialità di questo annuncio, ma adesso le società, soprattutto chi ha sofferto economicamente per la chiusura degli stadi, possono guardare al futuro con più ottimismo.

Intanto, oltre alla questione capienza, l’Inter sta ragionando anche per quanto riguarda la costruzione di un nuovo impianto, in comunione con il Milan. Il progetto scelto, come già si sa, è stato quello della Cattedrale di Populous e si attende, nei prossimi giorni, un incontro con il sindaco della città di Milano, Beppe Sala, che già nei giorni scorsi aveva voluto rendere pubblico un possibile meeting, per affrontare la questione, con entrambe le squadre del capoluogo lombardo – leggi qui le parole di Sala a tal proposito.