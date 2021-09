Stadi, Draghi e i Ministri pensano alla capienza massima: ecco la decisione

Come riportato da parte dell'agenzia Ansa, dopo il Consiglio dei Ministri tenutosi in data odierna alla presenza del Premier, Mario Draghi, filtrano le prime novità che potrebbero esserci in vista sotto vari aspetti per quanto riguarda il Green pass. Infatti, pare che dal 15 ottobre ci possa essere la possibilità di renderlo obbligatorio per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato. Potrebbe essere previste delle sanzioni per il mancato rispetto delle regole, mentre non dovrebbe essere stata accolta la proposta dei sindacati di avere i tamponi gratuiti per tutti, bensì a prezzi calmierati.

Per ciò che ci interessa, invece, in termini di evento sportivo calcio, si è discusso molto per quanto riguarda la capienza degli stadi, dopo il pressing delle società e della Lega Calcio di poter tornare, finalmente, ad un totale riempimento degli impianti. Da questo punto di vista il Governo pare essere ancora prudente, valutando l'andamento della linea dei contagi da qui all'1 di ottobre, dead line per poter avere dati più precisi e prendere una decisione definitiva.

Vedremo se, di fatto, saranno accolte o meno le richieste da parte delle società del nostro calcio, oppure se si arriverà ad un'ulteriore via di mezza. Quello che è sicuro è che la discussione è apertissima e che c'è tanta attesa per conosce quello che verrà deciso, con le società che potrebbero avere un buon respiro alle casse che vedono limitati gli incassi da stadio.