Sport7 - Skriniar si esprime dopo i primi match vinti

Milan Skriniar, ai microfoni di Sport7, si è espresso sul gruppo dopo i primi match vinti e sul sorteggio Champions League:



“Abbiamo una buona squadra, abbiamo fatto buoni acquisti. Fantastico. Abbiamo sei punti dopo due partite, spero che continueremo così. Conte ha una mentalità vincente, inizialmente abbiamo detto che non vogliamo allenarci per arrivare quarti o quinti, ma per vincere qualcosa, credo che possiamo farcela quest’anno.



Abbiamo un gruppo difficile in Champions League, non possiamo scegliere i nostri avversari. Nel Barcellona non c’è solo Messi, ma adesso non ci penso, è lontana quella partita".